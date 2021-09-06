Лахиялов рассказал о возможном подписании контракта с Нурмагомедовым

Президент махачкалинского футбольного клуба «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов рассказал о возможном подписании контракта с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Сегодня-завтра ждём от Хабиба информацию», — цитирует «РБ Спорт» Лахиялова.

Президент «Динамо» дал понять, что Нурмагомедову не обязательно прилетать в Махачкалу, поскольку контракт можно заключить удалённо.

Трансферное окно закрывается 7 сентября.

Нурмагомедов не раз заявлял, что хочет попробовать себя в профессиональном футболе.

Ранее Нурмагомедов вспомнил свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором.