Лахиялов рассказал о возможном подписании контракта с Нурмагомедовым
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«Сегодня-завтра ждём от Хабиба информацию», — цитирует «РБ Спорт» Лахиялова.
Президент «Динамо» дал понять, что Нурмагомедову не обязательно прилетать в Махачкалу, поскольку контракт можно заключить удалённо.
Трансферное окно закрывается 7 сентября.
Нурмагомедов не раз заявлял, что хочет попробовать себя в профессиональном футболе.
Ранее Нурмагомедов вспомнил свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором.