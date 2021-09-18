Анджорин рассказал, что атмосфера стадиона «Локомотива» напоминает Англию

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Локомотива» Фаустино Анджорин прокомментировал ничью в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Марселем».
Анджорин рассказал, что атмосфера стадиона «Локомотива» напоминает Англию
  • © fclm.ru

«Марсель» — очень хорошая команда, в очень быстрый футбол играет. Нас стало на одного меньше, и я думаю, что благодаря этому ребята смогли раскрепоститься, поняли, что в таком моменте нужно просто играть до конца», — цитирует футболиста пресс-служба «Локомотива».

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении всего матча.

«Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и «Челси» — по энергии, по накалу, который был на трибунах», — добавил Анджорин.

Футболист спас «Локомотив» от поражения в матче с «Марселем», сравняв счёт на последних минутах (1:1).

Ранее Мурило прокомментировал ничью в матче с «Марселем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить