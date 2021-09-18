Анджорин рассказал, что атмосфера стадиона «Локомотива» напоминает Англию

Полузащитник московского «Локомотива» Фаустино Анджорин прокомментировал ничью в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Марселем».

«Марсель» — очень хорошая команда, в очень быстрый футбол играет. Нас стало на одного меньше, и я думаю, что благодаря этому ребята смогли раскрепоститься, поняли, что в таком моменте нужно просто играть до конца», — цитирует футболиста пресс-служба «Локомотива».

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении всего матча.

«Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и «Челси» — по энергии, по накалу, который был на трибунах», — добавил Анджорин.

Футболист спас «Локомотив» от поражения в матче с «Марселем», сравняв счёт на последних минутах (1:1).

Ранее Мурило прокомментировал ничью в матче с «Марселем».