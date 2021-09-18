Мурило: в матче с «Марселем» мы выдержали удар и смогли нанести ответный
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«Безусловно, когда мы остались в меньшинстве и стали уступать в счёте, было непросто», — цитирует Мурило официальный сайт «Локомотива».
Он добавил, что команда смогла удержать результат и воспользоваться своим шансом, чтобы сравнять счёт.
«Мы выдержали удар и смогли нанести ответный», — заключил футболист.
Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Дженгиз Ундер.
Ранее Вадим Евсеев заявил, что ничья с «Марселем» стала хорошим результатом для «Локомотива».