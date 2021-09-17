Евсеев считает ничью с «Марселем» хорошим результатом для «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Вадим Евсеев, который ныне является тренером ярославского «Шинника», высказался о ничьей железнодорожников с французским «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Хороший ли результат для «Локомотива»? Команда играла в меньшинстве, сыграла вничью — конечно, это плюс. Это только первый матч, рано говорить о шансах на плей-офф. Как оцениваю гол Анджорина? Момент появился, исполнил, гол забил», — цитирует Евсеева ТАСС.

«Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Марселем» со счётом 1:1. При этом с 57-й минуты красно-зелёные играли в меньшинстве из-за удаления Наира Тикнизяна. В группе E также выступают турецкий «Галатасарай» и итальянский «Лацио».

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Фаустино Анджорин эмоционально отреагировал на ничью в матче с «Марселем».