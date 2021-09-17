Анджорин: эта ночь запомнится навсегда

Полузащитник московского «Локомотива» Фаустино Анджорин эмоционально отреагировал на ничью в матче первого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Марселем» (1:1).

«Эта ночь запомнится навсегда! Была сложная игра, но мы с ребятами славно потрудились, чтобы добиться цели», — написал футболист в своём Instagram.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку, назвав их бесподобными.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Чингиз Ундер.

Ранее футболист «Марселя» заявил о разочаровании результатом матча с «Локомотивом».