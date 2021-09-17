Футболист «Марселя» заявил о разочаровании результатом матча с «Локомотивом»
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«Огромное разочарование, мы контролировали игру с первой по 86-ю минуту. Это глупый гол. Нас наказали», — цитирует Гюэндузи L'equipe.
Он отметил, что команда разочарована результатом, но это произошло из-за недостатка опыта.
Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Чингиз Ундер.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» уже не побеждает в еврокубках 12 матчей подряд.