Футболист «Марселя» заявил о разочаровании результатом матча с «Локомотивом»

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Полузащитник «Марселя» Маттео Гюэндузи прокомментировал ничью в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с московским «Локомотивом» (1:1).
Футболист «Марселя» заявил о разочаровании результатом матча с «Локомотивом»
  • © AP Photo/Pavel Golovkin

«Огромное разочарование, мы контролировали игру с первой по 86-ю минуту. Это глупый гол. Нас наказали», — цитирует Гюэндузи L'equipe.

Он отметил, что команда разочарована результатом, но это произошло из-за недостатка опыта.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Чингиз Ундер.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уже не побеждает в еврокубках 12 матчей подряд.

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