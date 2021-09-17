Лебеденко: спорт в Чечне — реальная альтернатива оружию

Короткая ссылка
Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о жизни в Чеченской Республике во время выступлений за грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») в 2012—2017 годах.
Лебеденко: спорт в Чечне — реальная альтернатива оружию
  • ©torpedo.ru

«Многие считают, что клуба из Чечни не должно быть в РПЛ, и вообще, что в Грозном не должно быть футбола. Но неправильно так думать. Недавно там война была», — цитирует Лебеденко Sport24.

Также футболист высказался о значимости спорта для жителей региона.

«Спорт помогает молодёжи отказываться от любого вида кровопролития. Его надо развивать — но не для политических целей, а чтобы у ребят была какая-то альтернатива оружию», — сказал Лебеденко.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что руководство грозненского клуба поддержало идею об отмене лимита на легионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить