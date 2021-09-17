Лебеденко: спорт в Чечне — реальная альтернатива оружию

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о жизни в Чеченской Республике во время выступлений за грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») в 2012—2017 годах.

«Многие считают, что клуба из Чечни не должно быть в РПЛ, и вообще, что в Грозном не должно быть футбола. Но неправильно так думать. Недавно там война была», — цитирует Лебеденко Sport24.

Также футболист высказался о значимости спорта для жителей региона.

«Спорт помогает молодёжи отказываться от любого вида кровопролития. Его надо развивать — но не для политических целей, а чтобы у ребят была какая-то альтернатива оружию», — сказал Лебеденко.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что руководство грозненского клуба поддержало идею об отмене лимита на легионеров.