Кержаков: победы «Нижнего Новгорода» над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо» неслучайны

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о прогрессе клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Наши победы над «Сочи», «Спартаком» и «Динамо» неслучайны. Мы новички, нас ещё не все хорошо знают. Но при этом ребята верят в свои силы и показывают результат, обыгрывают футболистов, которых недавно видели по телевизору», — цитируют Кержакова «Вести.Ru»

Он также рассказал, что всегда мечтал возглавить клуб РПЛ. В настоящий момент Кержаков, являясь молодым тренером, многому учится и прогрессирует.

По итогам восьми туров РПЛ «Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Кержаков тренирует клуб с 2021 года.

Ранее Кержаков взял на себя вину за игру «Нижнего Новгорода» в первом тайме матча с «Динамо».