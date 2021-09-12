Кержаков взял на себя вину за игру «Нижнего Новгорода» в первом тайме матча с «Динамо»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

«В первом тайме мы сыграли не очень хорошо, но это моя вина, так как я тактически не разобрался в ситуации. Из-за этого ребятам приходилось лишнее время думать и двигаться. С этим связаны потери мяча в первом тайме», — цитирует Кержакова ТАСС.

Он отметил, что в перерыве команде удалось перестроиться, а в атаку был добавлен игрок для дополнительного давления на центральных защитников соперника, из-за чего появлялось свободное пространство.

«Очень благодарен ребятам за мужество, самоотдачу», — добавил Кержаков.

Подопечные Кержакова набрали 11 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» (13) находится на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ с двумя незабитыми пенальти и удалением. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.