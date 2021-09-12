«Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ с двумя незабитыми пенальти и удалением

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Московское «Динамо» на своём поле потерпело поражение от «Нижнего Новгорода» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ с двумя незабитыми пенальти и удалением
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:2.

Бело-голубые вышли вперёд на 13-й минуте благодаря голу Дениса Макарова. В составе гостей на 75-й минуте восстановил равенство Игорь Горбунов, а на 83-й забил Николай Калинский.

Кроме того, на 53-й минуте с пенальти не забил нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов, а на 89-й 11-метровый не реализовал уже игрок хозяев Клинтон Н'Жье. При этом на 88-й минуте «Нижний» остался в меньшинстве из-за удаления Лукаса Масоэро.

Таким образом, подопечные Александра Кержакова набрали 11 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» (13) находится на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что «Сочи» переиграл дома «Уфу» в матче РПЛ.

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