«Салават Юлаев» разгромил «Куньлунь», продлив победную серию в КХЛ до шести матчей

Короткая ссылка
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» разгромил «Куньлунь», продлив победную серию в КХЛ до шести матчей
  • РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «Уфа Арена» в Уфе и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Алексей Пустозёров, Николай Кулёмин, Владислав Картаев, Пётр Хохряков и Сергей Шмелёв. У «Куньлуня» единственную шайбу забросил Тайлер Вонг.

Таким образом, «Салават» продлил беспроигрышную серию в КХЛ до шести игр.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» победило новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить