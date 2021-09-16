«Салават Юлаев» разгромил «Куньлунь», продлив победную серию в КХЛ до шести матчей
- РИА Новости
Встреча проходила на стадионе «Уфа Арена» в Уфе и завершилась со счётом 5:1.
В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Алексей Пустозёров, Николай Кулёмин, Владислав Картаев, Пётр Хохряков и Сергей Шмелёв. У «Куньлуня» единственную шайбу забросил Тайлер Вонг.
Таким образом, «Салават» продлил беспроигрышную серию в КХЛ до шести игр.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» победило новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.