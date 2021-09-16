Дубль Галиева принёс «Динамо» победу над «Сибирью» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» одержало победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Галиева принёс «Динамо» победу над «Сибирью» в матче КХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 5:4.

В составе «Динамо» дублем отметился Станислав Галиев. Ещё по одной шайбе забросили Вячеслав Войнов, Николай Чебыкин и Олег Зайцев. У «Сибири» заброшенными шайбами отметились Олег Ли, Александр Шаров, Никита Сетдиков, Денис Бодров.

В следующей игре, которая пройдёт 21 сентября, «Динамо» дома сыграет с рижскими одноклубниками. «Сибирь» 20 сентября примет «Куньлунь».

Ранее сообщалось, что «Металлург» победил «Авангард» в матче КХЛ.

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