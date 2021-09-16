РФС проведёт благотворительное мероприятие перед отборочным матчем женского ЧМ-2023 Россия — Азербайджан

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Российский футбольный союз (РФС) и Департамент женского футбола планируют мероприятие социальной направленности в рамках отборочной игры женского чемпионата мира 2023 года между национальными командами России и Азербайджана.
РФС проведёт благотворительное мероприятие перед отборочным матчем женского ЧМ-2023 Россия — Азербайджан
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Как сообщает пресс-служба РФС, 17 сентября в Москве запланированы мини-турниры с участием девочек и девушек с ОВЗ, мастер-классы, автограф- и фотосессия, другие мероприятия с участием профессиональных игроков.

По завершении мероприятий РФС подарит рюкзаки всем участницам. 

Встреча между командами России и Азербайджана состоится 17 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасёв обслужит матч восьмого тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».

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