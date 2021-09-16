РФС проведёт благотворительное мероприятие перед отборочным матчем женского ЧМ-2023 Россия — Азербайджан
- © Сергей Киселев
- АГН «Москва»
Как сообщает пресс-служба РФС, 17 сентября в Москве запланированы мини-турниры с участием девочек и девушек с ОВЗ, мастер-классы, автограф- и фотосессия, другие мероприятия с участием профессиональных игроков.
По завершении мероприятий РФС подарит рюкзаки всем участницам.
Встреча между командами России и Азербайджана состоится 17 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасёв обслужит матч восьмого тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».