Радукану призналась, что никогда не забывала об образовании

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Победительница Открытого чемпионата США — 2021 18-летняя британка Эмма Радукану поделилась своим отношением к образованию.
Радукану призналась, что никогда не забывала об образовании
  • © AP Photo/Seth Wenig

«Я никогда не забывала о школе. Образование было большой частью моей жизни и во многом помогало мне», — цитирует Радукану WTA.

Она также отметила, что если бы у неё не сложилось в теннисе, то всегда был выход в виде образования.

Радукану считает, что выбрала бы себе занятие, но всё равно не любила бы его так сильно, как теннис.

12 сентября Эмма Радукану одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3 и выиграла US Open. Матч продлился 1 час 52 минуты.

Ранее Радукану поделилась эмоциями после победы в финале US Open.

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