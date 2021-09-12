Радукану поделилась эмоциями после победы в финале US Open

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Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу на Открытом чемпионате США.
Радукану поделилась эмоциями после победы в финале US Open
  • Reuters

«Прежде всего я хочу поздравить Лейлу и её команду: она сыграла в невероятный теннис и обыграла некоторых лучших игроков мира. Уровень был чрезвычайно высоким», — цитирует Радукану Mirror.

Она также добавила, что надеется сыграть с Фернандес во многих турнирах. Радукану поблагодарила всех за поддержку.

Эмма Радукану одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3 и выиграла US Open. Матч продлился 1 час 52 минуты.

Для 18-летней спортсменки, занимающей 150-е место в рейтинге, это первый выигранный турнир на взрослом уровне.

Ранее Елизавета II поздравила Радукану с победой в US Open.

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