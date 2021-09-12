Елизавета II поздравила Радукану с победой в финале US Open

Королева Великобритании Елизавета II поздравила теннисистку Эмму Радукану с победой в финале Открытого чемпионата США.

«Поздравляю вас с успехом в победе в Открытом чемпионате США по теннису. Это замечательное достижение для столь юного возраста, свидетельствующее о вашей упорной работе и самоотверженности», — говорится в сообщении на официальном сайте королевской семьи.

В обращении также высказывается мнение о том, что выступление Радукану и Лейлы Фернандес должно вдохновить молодое поколение теннисистов.

Эмма Радукану одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:4, 6:3 и выиграла US Open. Матч продлился 1 час 52 минуты.

Для 18-летней Радукану, занимающей 150-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, это первый выигранный турнир на взрослом уровне.

Ранее бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США, где россиянин Даниил Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.