Гацкан считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам успешно выступать в еврокубках

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Экс-футболист «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан объяснил, почему тираспольский «Шериф» в еврокубках выступает успешнее российских клубов.
Гацкан считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам успешно выступать в еврокубках
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Наши, молдоване, не могут выиграть конкуренцию у легионеров. Но я разговаривал со знакомыми, все переживают за «Шериф», радуются вне зависимости то того, кто там играет. Почему молдавские клубы выступают в еврокубках успешнее российских? Думаю, что вы знаете ответ. И все об этом говорят. В России лимит на легионеров, потому не играют сильнейшие. Если бы там была конкуренция, тогда можно было бы о чём-то говорить. Как в Англии — в «Ливерпуле», в «Манчестере» выходят по одному-два англичанина, а иногда ни одного. Но думаю, что в российских реалиях такая ситуация невозможна в ближайшем будущем» — цитирует слова Гацкана «РБ Спорт».

«Шериф» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов обыграл донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0. На аналогичной стадии петербургский «Зенит» уступил лондонскому «Челси» — 0:1. С таким же результатом в Лиге Европы московский «Спартак» проиграл польской «Легии».

Ранее Гамула заявил, что российские клубы не могут хорошо выступать в еврокубках.

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