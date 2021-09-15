Зобнин оценил свою травму в матче против «Легии»
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На вопрос, насколько у него серьёзная травма, футболист ответил, что он не знает. При этом Зобнин добавил, что испытывает болезненные ощущения, сообщает «Спорт-Экспресс».
Полузащитник был заменен в первом тайме. Вместо него на замену вышел хавбек Йоррит Хендрикс.
Единственный мяч в концовке встречи забил Лирим Кастрати. Во втором туре «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет против итальянского «Наполи».
Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от польской «Легии».