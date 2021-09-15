Зобнин оценил свою травму в матче против «Легии»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин после поражения от «Легии» (0:1) в стартовом матче группового раунда Лиги Европы УЕФА прокомментировал травму, которую он получил в первом тайме.

На вопрос, насколько у него серьёзная травма, футболист ответил, что он не знает. При этом Зобнин добавил, что испытывает болезненные ощущения, сообщает «Спорт-Экспресс».

Полузащитник был заменен в первом тайме. Вместо него на замену вышел хавбек Йоррит Хендрикс.

Единственный мяч в концовке встречи забил Лирим Кастрати. Во втором туре «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет против итальянского «Наполи».

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от польской «Легии».