Витория: разделяю расстроенные чувства фанатов «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от польской «Легии» (0:1) в групповом турнире Лиги Европы УЕФА.

«Я понимаю эмоции наших фанатов. Иногда в жизни бывают хорошие моменты, иногда бывают неудачные. Очень сложно принять этот результат. У команды соперника было всего два момента. Я понимаю наших фанатов. Благодарю их за поддержку. И разделяю их расстройство», — заявил Витория в эфире канала «Матч Премьер».

Единственный мяч в концовке встречи забил Лирим Кастрати. Во втором туре «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет с итальянским «Наполи».

Ранее Витория заявил, что «Спартак» играл лучше «Легии» в проигранном матче ЛЕ.