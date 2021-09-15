Витория заявил, что «Спартак» играл лучше «Легии» в проигранном матче ЛЕ
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«Очень сложно признать этот результат, признавать поражение. 90 минут мы играли лучше. 23 удара по воротам, разнообразные атаки. Но это футбол, здесь решают детали. На 90-й минуте произошло то, что произошло. Мы проиграли. Мы играли дома. Искали свои шансы, доминировали на поле. У «Легии» было всего два подхода к воротами. Но детали решают всю. В начале у нас была скорость, мобильность. Во втором тайме вышли футболисты с другими характеристиками. Мы играли лучше, но мне сложно принять это поражение», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».
Ранее Канчельскис заявил, что не знает, что может помочь «Спартаку».