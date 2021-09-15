Канчельскис: я не знаю, что может помочь «Спартаку»

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Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче Лиги Европы УЕФА против польской «Легии» (0:1).
Канчельскис: я не знаю, что может помочь «Спартаку»
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«По игре — это позор, беда. Кто руководит «Спартаком», у них совесть есть или нет? Что они творят? Федун много чего говорит, то позор смоем, то мы снимемся с чемпионата. Он за свои слова должен отвечать. Одни разговоры. Руководство не видит, что оно убивает команду? Мне жалко болельщиков. Я не знаю, что может помочь «Спартаку». Там же есть руководитель женщина. Вы спросите у Заремы Салиховой, что вы у меня спрашиваете. Я не тренер и не руководитель», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспрессу».

Перед началом матча владелец «Спартака» Леонид Федун вспомнил поражение красно-белых от «Легии» десятилетней давности, пообещав смыть позор.

Ранее Симонян высказался о поражении «Спартака» от «Легии».

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