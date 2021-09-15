Наставник «Бенфики» сравнил матчи с киевским «Динамо» и московским «Спартаком»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал ничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

«Бенфика» показывала свой футбол на протяжении 90 минут. Я доволен игрой своих подопечных», — цитирует Жезуша пресс-служба киевского клуба.

Также тренер ответил на вопрос о том, с кем было сложнее играть: с «Динамо» или московским «Спартаком».

«Динамо» лучше подготовлено тактически, в смысле коллективного футбола. Но нам пришлось непросто в обоих матчах», — сказал он.

Встреча проходила в Киеве и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что «Бенфика» прошла «Спартак» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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