Дюков оценил работу Карпина в сборной России

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Дюков оценил работу Карпина в сборной России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Качество игры, наверное, вызывает определённые вопросы, но это был дебют. Футболистам требуется время, чтобы понять требования главного тренера. Важно, что сборная России этот цикл отыграла, взяла семь очков, а также что состоялось знакомство игроков и тренера», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

По словам президента РФС, в союзе довольны тем, что национальной команде удалось набрать семь очков в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Семь очков — приемлемый результат, учитывая, что у нас была обновлённая команда и новый тренер. У национальной команды хорошие шансы отобраться на чемпионат мира», — сказал он. 

После шести туров отборочного турнира ЧМ-2022 Россия с 13 очками идёт на втором месте в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее Дюков прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о лимите на легионеров в российском футболе.

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