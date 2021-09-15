Дюков оценил работу Карпина в сборной России
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Качество игры, наверное, вызывает определённые вопросы, но это был дебют. Футболистам требуется время, чтобы понять требования главного тренера. Важно, что сборная России этот цикл отыграла, взяла семь очков, а также что состоялось знакомство игроков и тренера», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
По словам президента РФС, в союзе довольны тем, что национальной команде удалось набрать семь очков в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Семь очков — приемлемый результат, учитывая, что у нас была обновлённая команда и новый тренер. У национальной команды хорошие шансы отобраться на чемпионат мира», — сказал он.
После шести туров отборочного турнира ЧМ-2022 Россия с 13 очками идёт на втором месте в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.
Ранее Дюков прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о лимите на легионеров в российском футболе.