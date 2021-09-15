Дюков оценил работу Карпина в сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Качество игры, наверное, вызывает определённые вопросы, но это был дебют. Футболистам требуется время, чтобы понять требования главного тренера. Важно, что сборная России этот цикл отыграла, взяла семь очков, а также что состоялось знакомство игроков и тренера», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

По словам президента РФС, в союзе довольны тем, что национальной команде удалось набрать семь очков в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Семь очков — приемлемый результат, учитывая, что у нас была обновлённая команда и новый тренер. У национальной команды хорошие шансы отобраться на чемпионат мира», — сказал он.

После шести туров отборочного турнира ЧМ-2022 Россия с 13 очками идёт на втором месте в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее Дюков прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о лимите на легионеров в российском футболе.