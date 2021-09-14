Дюков прокомментировал высказывание Путина о лимите на легионеров в российском футболе

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что он думает о словах президента страны Владимира Путина по поводу лимита на легионеров.

«Наш президент понимает всё. Он однозначно высказался о том, что нам необходимо регулирование использования иностранных спортсменов в российском чемпионате. Что и есть в других первенствах. Что же касается нашего предложения, то мы не предлагали отказаться от этого регулирования. Наше предложение — это новый подход к использованию иностранных футболистов в России. Мы не ставили перед собой задачу создать какие-то условия большего благоприятствования для иностранных игроков, при этом создав какие-то дополнительные проблемы и ущемив в правах россиян. Задача и цель были другими. Подход, который мы предлагали, он был направлен, чтобы повысить конкурентоспособность наших клубов, снизить их расходы, повысить конкурентоспособность российских игроков, сохранив их мотивацию к развитию, что важно для национальной сборной», — заявил Дюков.

В настоящее время в заявке российского клуба на сезон не может быть больше восьми легионеров. При этом их количество на поле не лимитировано.

Ранее Путин выступил против отмены лимита на легионеров.