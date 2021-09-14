Молодёжная сборная России сыграет с Северной Ирландией в Химках

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Стало известно, где пройдёт матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2023 между молодёжными сборными России и Северной Ирландии.
Молодёжная сборная России сыграет с Северной Ирландией в Химках
  • © РФС

Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Встреча состоится на «Арене Химки».

Матч между молодёжными сборными России и Северной Ирландии пройдёт 8 октября.

Ранее Галактионов высказался о крупной победе России над Мальтой.

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