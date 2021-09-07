Галактионов высказался о крупной победе России над Мальтой

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года с командой Мальты (6:0).

«Доволен сегодняшней игрой. После поражения от Испании было важно восстановить команду как в физическом, так и психологическом плане», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

Галактионов признался, что тренерский штаб изначально готовил две игровые модели: одну — под сборную Испании и вторую, более агрессивную, — для команды Мальты.

По словам тренера, ему понравилось, что игроки выполнили все его установки на матч.

«На поле была мысль, которую мы нарабатывали на тренировках», — рассказал Галактионов.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России разгромила Мальту в квалификации ЧЕ-2023.