Пилипчук признался, что удивлён пассивностью «Спартака» на трансферном рынке

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук, ныне возглавляющий «Олимп-Долгопрудный», высказался относительно работы московского клуба на трансферном рынке в прошедшее межсезонье.

«Удивил меня «Спартак», наверное. Своим молчанием на рынке. Ждал большего. Всё-таки клуб, который всегда ставит большие цели, большие задачи… А больше никто не удивил», — сказал Пилипчук в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

Единственным приобретением красно-белых в прошлое межсезонье стала покупка бельгийского защитника Максимилиано Кофрие.

Ранее Гатагов заявил, что нестабильное выступление «Спартака» связано с недостаточной нагрузкой на сборах.