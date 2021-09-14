Пилипчук признался, что удивлён пассивностью «Спартака» на трансферном рынке

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Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук, ныне возглавляющий «Олимп-Долгопрудный», высказался относительно работы московского клуба на трансферном рынке в прошедшее межсезонье.
Пилипчук признался, что удивлён пассивностью «Спартака» на трансферном рынке

«Удивил меня «Спартак», наверное. Своим молчанием на рынке. Ждал большего. Всё-таки клуб, который всегда ставит большие цели, большие задачи… А больше никто не удивил», — сказал Пилипчук в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

Единственным приобретением красно-белых в прошлое межсезонье стала покупка бельгийского защитника Максимилиано Кофрие.

Ранее Гатагов заявил, что нестабильное выступление «Спартака» связано с недостаточной нагрузкой на сборах.

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