Гатагов считает, что нестабильное выступление «Спартака» связано с недостаточной нагрузкой на сборах

Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов раскритиковал работу португальского тренера команды Руя Витории.

«Меня не удивило, что «Спартак» нестабильно начал сезон. Мы это прогнозировали ещё перед Кубком «Матч Премьер», который с лёгкостью им дался. Есть группа футболистов, с которой я лично общаюсь. Они мне сказали, что это были самые лёгкие сборы в их жизни. Не было никакой нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих», — заявил Гатагов в эфире программы «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

«Спартак» под руководством Витории после семи туров набрал десять очков и занимает девятое место в таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что глава селекции «Спартака» Александр Аверьянов покинет клуб.