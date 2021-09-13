Гатагов считает, что нестабильное выступление «Спартака» связано с недостаточной нагрузкой на сборах

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Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов раскритиковал работу португальского тренера команды Руя Витории.
Гатагов считает, что нестабильное выступление «Спартака» связано с недостаточной нагрузкой на сборах

«Меня не удивило, что «Спартак» нестабильно начал сезон. Мы это прогнозировали ещё перед Кубком «Матч Премьер», который с лёгкостью им дался. Есть группа футболистов, с которой я лично общаюсь. Они мне сказали, что это были самые лёгкие сборы в их жизни. Не было никакой нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих», — заявил Гатагов в эфире программы «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

«Спартак» под руководством Витории после семи туров набрал десять очков и занимает девятое место в таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что глава селекции «Спартака» Александр Аверьянов покинет клуб.

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