Гончаренко критически высказался о судействе в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о судействе после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После удаления Крыховяка нужно было проявлять характер, играть за него. Мы плохо начали матч, были пассивными. 30 минут даже не пробовали атаковать ворота соперника. Футбол за это наказывает тем, что ты забиваешь в свои ворота. Конечно, ничья — это не положительный результат. Мы приехали играть на победу, делали всё возможное для этого. Потеря Крыховяка? Любой футболист, который не сможет играть, — это потеря. Сейчас у нас обойма шире, попробуем как-то заменить его. Сперцян вышел и хорошо смотрелся. Работа арбитров? Иногда половинчатые судейские решения накаляют обстановку в игре. Были свистки, которые совершенно к месту. Это сильно поднимает градус игры. Возможно, нам его не хватало, но не за счёт судейских решений», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» Юрий Сёмин высказался о ничьей с «Краснодаром».