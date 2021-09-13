Сёмин высказался о ничьей с «Краснодаром»

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Главный тренер ФК «Ростов» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
Сёмин высказался о ничьей с «Краснодаром»

«Если бы до матча сказали, что мы сыграем вничью, то я бы был доволен. Но после игры — нет. Мы пропустили гол с такими большими ошибками… Забив мяч и получив численное преимущество, мы сыграли неправильно. Хотя имели значительно больше моментов, чтобы в конце довести матч до победы. Но футбол у нас непредсказуем. Ведя в счете, мы неправильно распоряжаемся своим преимуществом, не используем свои моменты, оказываем малое давление на чужие ворота. Мы переходим на держание мяча, что не приносит результата», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

Ранее «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ.

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