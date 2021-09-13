«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счётом 1:1.
В первом тайме матча автоголом отметился футболист «Краснодара» Урош Спайич, а во второй половине встречи Эдуард Сперця восстановил равновесие на табло.
С 30-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Гжегожа Крыховяка.
«Ростов» занимает 13-е место в таблице, имея шесть очков. У «Краснодара» десять очков и девятая позиция.
Ранее «Рубин» разгромил «Урал» в седьмом туре РПЛ.