«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

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В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» и «Краснодар» не сумели выявить победителя.
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме матча автоголом отметился футболист «Краснодара» Урош Спайич, а во второй половине встречи Эдуард Сперця восстановил равновесие на табло.

С 30-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Гжегожа Крыховяка.

«Ростов» занимает 13-е место в таблице, имея шесть очков. У «Краснодара» десять очков и девятая позиция.

Ранее «Рубин» разгромил «Урал» в седьмом туре РПЛ.

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