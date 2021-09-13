Первый тренер Медведева: рада, что Даниил держит российский теннис на своих плечах

Екатерина Крючкова, первый тренер российского теннисиста Даниила Медведева, отреагировала на победу своего бывшего подопечного над сербом Новаком Джоковичем на US Open.

«Очень рада, что Даниил победил. У нас в России родилась звезда в лице Даниила Медведева. Он доказывал это и в предыдущие годы, но сейчас он доказал это реально, играя в свой потрясающий теннис. Его игра очень отличительна — тонкая, умная. Он сумел обезоружить Джоковича», — цитирует Крючкову Sportbox.

Она отметила, что сам Джокович оценил игру Медведева. По словам тренера, она испытала много эмоций после его победы.

«Я рада, что Даня держит российский теннис на своих плечах. Всё сделала игра тактик, Даня сумел своим раскладом матча не дать Новаку разыграться. Кто ведёт игру, тот и победитель. Даниил вёл игру при всём том, что очень часто Джокович брал инициативу, хотел восстановить своё «я» на корте, но Даниил не давал. Медведев был лидером на корте», — добавила Крючкова.

Она отметила, что Медведев выделялся характером в группе, когда она тренировала его, а его утверждение себя является смелостью — отсюда и смелый теннис.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее сборная России по футболу поздравила теннисиста Медведева с победой на US Open.