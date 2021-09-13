Сборная России по футболу поздравила теннисиста Медведева с победой на US Open

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на победу отечественного теннисиста Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Медведев — чемпион US Open! Российский теннисист в трёх сетах обыграл Джоковича и выиграл свой первый турнир Большого шлема. С победой, Даниил», — говорится в Twitter-аккаунте национальной команды.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев назвал красавчиком Медведева после его победы на US Open.