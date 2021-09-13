Валуев назвал красавчиком Медведева после его победы на US Open

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на победу российского теннисиста над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Медведев — красавчик! Могу только поздравить его с такой важной победой. Давно мы не выигрывали этот турнир», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее чемпион US Open 2020 Доминик Тим отреагировал на победу Медведева над Джоковичем.