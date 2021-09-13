Чемпион US Open 2020 Тим отреагировал на победу Медведева над Джоковичем

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, австрийский теннисист Доминик Тим, поздравил россиянина Даниила Медведева с победой над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open 2021.

«Какое представление! Поздравляю Даниила Медведева с первым титулом турнира Большого шлема!» — написал Тим в Twitter.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за два часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском «мейджоре» всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Медведева с победой в финале US Open.