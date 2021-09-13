Путин поздравил теннисиста Медведева с победой в финале US Open

Президент России Владимир Путин обратился к отечественному теннисисту Даниилу Медведеву после его победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Поздравляю с блестящей победой на Открытом чемпионате США по теннису 2021 года — первом выигранном вами турнире серии Большого шлема», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Он также отметил, что на пути к финалу Медведев проявил высочайшее мастерство и упорство, а затем действовал максимально уверенно в решающей игре, в которой не оставил шансов сильному и именитому оппоненту.

«Так играют настоящие чемпионы! Желаю вам здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте», — заключил президент.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за два часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Медведева над Джоковичем.