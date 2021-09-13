Камельзон о победе Медведева на US Open: России всё подвластно

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу отечественного теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Победа Медведева над Джоковичем в финале US Open — фантастическое достижение. Это уровень величайшего и талантливого русского человека, который всегда и во всех случаях выходил победителем! Даня был на высоте!» — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также рад, что впервые за долгое время у России появился теннисист такого уровня. Кроме того, эксперт отметил, что предсказывал поражение Джоковича в финале после его четырёхчасового матча с Александром Зверевым в полуфинале.

«Победа Медведева говорит нам о том, что России всё подвластно! Мы делаем всё правильно! Команда Дани была сверхграмотная: они всё предусмотрели, выбрали правильный расклад. Но план на игру — это одно, а выполнить — совсем другое. Даня фантастически справился. Медведев — лицо России!» — сказал Камельзон.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском мейджоре всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее известный журналист Владимир Познер заявил, что победа Медведева над Джоковичем не была для него неожиданностью.