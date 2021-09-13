Познер: победа Медведева над Джоковичем не была для меня неожиданностью

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Известный журналист Владимир Познер отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, в финале US Open.
Познер: победа Медведева над Джоковичем не была для меня неожиданностью
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«Перед матчем не казалось, что Джокович был таким уж фаворитом. Он на этом первенстве проиграл много сетов, был далеко не безупречен. На нем было большее давление, чем на Медведеве, потому что он шёл на абсолютный рекорд — 21 победу. Поэтому я считал, что победа Медведева вполне возможна. Для меня это не было неожиданностью, но я очень обрадовался», — цитирует Познера «Матч ТВ».

При этом он отметил, что напряжение началось именно после победы Медведева во втором сете — с осознания способности Джоковича выиграть, казалось бы, проигранный матч. Журналист обратил внимание на то, что публика больше переживала за Джоковича и хотела увидеть пятисетовый поединок, но Медведев проявил хладнокровие.

25-летний Медведев обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема. При этом россиянин проиграл на американском «мейджоре» всего один сет.

Джокович, в свою очередь, упустил шанс выиграть календарный Большой шлем — до этого в текущем сезоне он становился чемпионом Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее экс первая ракетка мира Энди Роддик назвал безупречной стратегию Медведева в финале US Open.

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