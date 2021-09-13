Джокович сломал ракетку во время матча с Медведевым

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Сербский теннисист Новак Джокович сломал ракетку во время матча с россиянином Даниилом Медведевым в финале US Open.

Инцидент произошёл во время второго сете при счёте 2:1 в пользу Джоковича на подаче Медведева. Россиянин нанёс неотразимый удар в угол корта, после чего серб несколько раз ударил ракеткой о корт и сломал её. После этого Джокович получи предупреждение от судьи.

Матч между Медведевым и Джоковичем проходит на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на Открытом чемпионате США в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема. 

Ранее сообщалось, что Джокович проиграл стартовый сет в пятом матче подряд.

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