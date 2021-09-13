Джокович проиграл стартовый сет в пятом матче подряд
В финале US Open Джокович уступил в первом сете российскому теннисисту Даниилу Медведеву со счётом 4:6. До этого на турнире он проиграл стартовую партию в матчах с Кеем Нисикори, Дженсоном Бруксби, Маттео Берреттини и Александром Зверевым.
Матч между Медведевым и Джоковичем проходит на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на Открытом чемпионате США в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Медведев проиграл всего три очка на своей подаче в первом сете матча с Джоковичем.