Медведев проиграл всего три очка на своей подаче в первом сете матча с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев отдал всего три очка на своей подаче в первой партии матча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

При этом в первом сете он выполнил восемь подач навылет, а его процент попадания первой подачи составил 65%.

Матч между Медведевым и Джоковичем проходит на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на Открытом чемпионате США в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл первый сет у Джоковича в финале US Open.