Медведев проиграл всего три очка на своей подаче в первом сете матча с Джоковичем
При этом в первом сете он выполнил восемь подач навылет, а его процент попадания первой подачи составил 65%.
Матч между Медведевым и Джоковичем проходит на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке. Для россиянина это уже второй финал на Открытом чемпионате США в карьере. Серб же является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и в случае победы станет обладателем календарного Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Медведев выиграл первый сет у Джоковича в финале US Open.