Шварц считает, что «Динамо» совершало много простых ошибок в матче с «Нижним Новгородом»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении своей команды от «Нижнего Новгорода» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

«Сегодня мы сыграли два совершенно разных тайма. В первом тайме мы доминировали, владели игровым и территориальным преимуществом. Создавали достаточно много моментов. После потерь мы сразу вступали в контр-прессинг», — цитирует Шварца «Чемпионат».

По его мнению, бело-голубые заслуженно вели после первого тайма и могли забивать больше, а вторая половина игры стала совсем другой для его подопечных.

«Мы допускали достаточно много простых ошибок. Было много потерь. В то же время после потерь мяча, когда нужно было быстро переходить из атаки в оборону, мы этого не делали. И тактически в некоторых моментах мы сыграли не так, как должны были», — добавил специалист.

«Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду» со счётом 1:2. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Нижний Новгород» набрал 11 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» (13) находится на четвёртой позиции.

Ранее тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков взял на себя вину за игру своей команды в первом тайме матча с «Динамо».

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