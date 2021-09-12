Кьеллини: после ухода Роналду «Ювентус» — команда Дибалы

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал уход Криштиану Роналду из команды.

«Это будет команда Пауло Дибалы. За последние пару лет его результативность снизилась из-за присутствия Криштиану, но он является ключевым игроком, и это признают все», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Он поблагодарил Роналду, но отметил, что нужно жить сегодняшним днём.

В третьем туре Серии А «Ювентус» потерпел поражение от «Наполи» со счётом 1:2.

Ранее Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед».