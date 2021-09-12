Кьеллини: после ухода Роналду «Ювентус» — команда Дибалы
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«Это будет команда Пауло Дибалы. За последние пару лет его результативность снизилась из-за присутствия Криштиану, но он является ключевым игроком, и это признают все», — цитирует Кьеллини Football Italia.
Он поблагодарил Роналду, но отметил, что нужно жить сегодняшним днём.
В третьем туре Серии А «Ювентус» потерпел поражение от «Наполи» со счётом 1:2.
Ранее Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед».