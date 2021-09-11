Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в МЮ

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил уже второй мяч в первой игре после возвращения в команду.

На 62-й минуте матча четвёртого тура Английской премьер-лиги с «Ньюкаслом» португалец отличился после передачи Люка Шоу. Роналду ворвался в штрафную и поразил ворота соперника. Таким образом, он оформил дубль.

Роналду перешёл в «Юнайтед» в августе 2021 года из туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один. Напомним, что покинул португалец МЮ в 2009 году. Тогда он перешёл в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Роналду забил в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед».