Роналду забил в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыл счёт в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги с «Ньюкаслом».
Роналду забил в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»
  • © AP Photo/Rui Vieira

Форвард отличился на второй компенсированной минуте к первому тайму. 36-летний игрок добил мяч в ворота после сейва Фредди Вудмана. Таким образом, он отличился в первом матче после возвращения в стан манкунианцев.

Роналду перешёл в «Юнайтед» в августе 2021 года из туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один. Напомним, что покинул португалец МЮ в 2009 году. Тогда он перешёл в мадридский «Реал». 

Ранее сообщалось, что Роналду вышел на поле в футболке «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить