Роналду забил в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыл счёт в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги с «Ньюкаслом».

Форвард отличился на второй компенсированной минуте к первому тайму. 36-летний игрок добил мяч в ворота после сейва Фредди Вудмана. Таким образом, он отличился в первом матче после возвращения в стан манкунианцев.

Роналду перешёл в «Юнайтед» в августе 2021 года из туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один. Напомним, что покинул португалец МЮ в 2009 году. Тогда он перешёл в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Роналду вышел на поле в футболке «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет.