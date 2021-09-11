Роналду вышел на поле в футболке «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет

Португальский нападающий Криштиану Роналду вышел на поле в составе «Манчестер Юнайтед» впервые с 2009 года.

Роналду вышел в стартовом составе на матч четвёртого тура Английской премьер-лиги с «Ньюкаслом».

Роналду перешёл в «Юнайтед» в августе 2021 года из туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один. Напомним, что покинул португалец МЮ в 2009 году. Тогда он перешёл в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Роналду выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом».