Роналду выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»

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Португальский нападающий Криштиану Роналду выйдет в основном составе «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги с «Ньюкаслом».
Роналду выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»
  • © AP Photo/Jon Super

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте манкунианцев.

Для португальца этот матч будет первым после возвращения в клуб. Игра состоится 11 сентября в Манчестере в 17:00 мск.

Роналду перешёл в «Юнайтед» в августе 2021 года из итальянского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал».

Ранее сообщалось, что феминистки готовят акцию протеста к первому матчу Роналду после возвращения в МЮ.

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