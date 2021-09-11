Роналду выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»
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Об этом сообщается в Twitter-аккаунте манкунианцев.
Для португальца этот матч будет первым после возвращения в клуб. Игра состоится 11 сентября в Манчестере в 17:00 мск.
Роналду перешёл в «Юнайтед» в августе 2021 года из итальянского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один.
В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал».
Ранее сообщалось, что феминистки готовят акцию протеста к первому матчу Роналду после возвращения в МЮ.