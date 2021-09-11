Daily Mail: феминистки готовят акцию протеста к первому матчу Роналду после возвращения в МЮ

Феминистические организации готовят акцию протеста к первому матчу португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в английском клубе.

Как сообщает Daily Mail, феминистки хотят привлечь внимание общественности к делу модели Кэтрин Майорги, которая обвиняет футболиста в изнасиловании. По её словам, инцидент произошёл в 2009 году в Лас-Вегасе. Майорга отмечала, что спортсмен заплатил ей за молчание.

Процесс начался в сентябре 2018 года. При этом в июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения модели.

Ожидается, что Роналду выйдет в составе «Манчестер Юнайтед» 11 сентября в матче Английской премьер-лиги с «Ньюкаслом».

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».