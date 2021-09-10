Аллегри — о продаже Роналду: мы предвосхитили то, что сделали бы следующим летом

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Это был бы его последний сезон в команде, поэтому мы предвосхитили то, что сделали бы следующим летом», — цитирует Аллегри Football Italia.

По словам тренера, было видно, что Роналду больше не хотел играть за «Ювентус», поэтому он вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В августе 2021 года футболист из туринского «Ювентуса» перешёл в свой бывший клуб.

Ранее бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал возвращение Роналду в «Юнайтед».