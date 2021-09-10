Каррагер: возвращение Роналду может негативно сказаться на «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал возвращение нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Роналду — один из величайших игроков всех времён, в этом нет сомнений. Но я считаю, что его возвращение может негативно сказаться на «Манчестер Юнайтед», — цитирует Каррагера Goal.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В августе 2021 года футболист из туринского «Ювентуса» перешёл в свой бывший клуб.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что окажет давление на Оле-Гуннара Сульшера, чтобы выходить в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».